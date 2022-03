Irama l'8 agosto 2022 ad Alghero per l'Alguer Summer Festival

Per l’estate 2022, quella dell’atteso ritorno della musica da vivere dal vivo, degli eventi all’aperto e delle emozioni condivise dai palchi, Alghero (SS) si conferma come nuovo punto di riferimento per i grandi concerti a livello nazionale.



Grazie alla collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili e Fondazione Alghero, il rinnovato Anfiteatro Maria Pia torna a riempirsi di emozioni e di musica; l'Alguer Summer Festival, svela oggi un nuovo nome che si aggiunge a un cartellone già ricco di sorprese.



IRAMA, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, sarà protagonista l’8 agosto sul palco della Riviera del Corallo. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla #4 posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop.



I biglietti per l’appuntamento con l'Irama - TOUR 2022 saranno in vendita a partire da venerdì 1 aprile alle ore 12 sui circuiti Mailticket e Ticketone (€ 33,91 + dp). Ticket disponibili anche presso la sede delle Ragazze Terribili, a Sassari in via Roma 144, a partire da mercoledì 6 aprile alle ore 11. Per chi acquista nel punto vendita di Sassari è possibile usufruire della formula “carnet”, ovvero della possibilità di acquistare i biglietti per spettacoli diversi a un prezzo speciale ridotto. Infoline 079/278275.