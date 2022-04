I liceali del Canopoleno di Sassari incontrano Monsignor Saba

Monsignor Saba - che ha anche visitato l'istituto insieme ai giovani ciceroni che hanno raccontato la storia pluricentenaria del Canopoleno- ha risposto ai quesiti di alcuni alunni in modo approfondito ed esaustivo, chiarendo i dubbi dei giovani ed interagendo con gli alunni che gli hanno fatto dono di un libro con alcune frasi su pace, futuro e speranza. Quella che non può e non deve abbandonare le giovani generazioni.







L'Arcivescovo di Sassari monsignor Gian Franco Saba, si è recato in visita al Convitto Nazionale Canopoleno per un incontro organizzato insieme agli studenti dei licei. E' stato un incontro estremamente partecipato, durante la visita, infatti, i ragazzi hanno omaggiato la presenza dell'arcivescovo intonando le note della canzone “Come un pittore” dei Modà e in seguito, mostrandogli un filmato di benvenuto per presentargli la scuola.Il rettore del Canopoleno, Stefano Manca, ha ringraziato l'arcivescovo per la sua presenza e si è mostrato fiero dell'iniziativa coordinata dai docenti e creata insieme agli allievi. Interessanti le domande e il confronto sui temi della speranza, della pace e dell'amore, soprattutto in questo periodo di difficile interpretazione.