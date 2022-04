Sassari: prorogata l'accensione dei riscaldamenti

Sassari. Il sindaco Nanni Campus ha firmato questa mattina la proroga all’accensione del riscaldamento fino al 9 aprile. La decisione è stata presa in considerazione della previsione dell’abbassamento delle temperature tale per cui è ancora necessaria l’accensione degli impianti in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali, e delle richieste arrivate da privati cittadini e amministratori di condominio. È dunque possibile accendere gli impianti fino a un massimo di 6 ore giornaliere e fino al 9 aprile.