Sassari. Fine dell’emergenza Covid, nei mercati si ritorna ai vecchi stalli

. Un nuovo passo verso il ritorno alla normalità è stato sancito stamattina, con l’ordinanza firmata dal sindaco Nanni Campus, in ottemperanza al decreto legge 24 del 24 marzo 2022. Da oggi sono ripristinati gli spazi dei mercati settimanali come prima della pandemia in piazzale Segni, in via Tempio e “Campagna Amica” all’emiciclo Garibaldi, riportandoli a 141 stalli in piazzale Segni, 18 in via Tempio e 45 per “Campagna Amica” all’emiciclo Garibaldi.Confermate le altre aree mercatali che non avevano subito alcuna modifica in considerazione della conformazione e presenza ridotta di operatori, così come quelle temporanee bisettimanali, istituite in via Pirandello e via Venezia.Resta in vigore l’obbligo del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie per contrastare la diffusione dell’epidemia.È posticipato il termine di pagamento del canone unico per le concessioni di occupazioni annuali di spazi destinati ai mercati al 30 giugno.