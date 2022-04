Luce blu sull'autismo, Alghero in campo per sensibilizzare sul tema

Laboratori, illuminazioni, musica, grafica e narrativa, esposizioni, la città di Alghero è coinvolta nella campagna di sensibilizzazione sull’autismo, che domani, sabato 2 aprile, celebra la giornata mondiale.Un tema che per il Sindaco Mario Conoci “non dovrebbe essere confinato ad una giornata, ma deve servire ad ampliare lo sguardo e coinvolgere soprattutto le scuole, dove il tema è più sentito nell’approccio alla socialità dei bambini. Per queste ragioni va fatto un grande ringraziamento all’Associazione Il mio amico speciale, impegnata con grande efficacia ad indicare all’intera comunità l’approccio corretto con il quale affrontare la patologia”.Organizzata dall’associazione “Il mio amico speciale”, con il Patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, la seconda edizione dell’iniziativa prevede diversi ambiti di espressione e coinvolge artisti, musicisti e le scuole elementari e medie, con attività finalizzate a sensibilizzare specialmente i più piccoli utilizzando strumenti comunicativi come il disegno e la scrittura. “DisegniAMO l’autismo” dopo il successo della passata edizione, ritorna con il coinvolgimento degli alunni di tutte le scuole elementari di Alghero, a cui è rivolto l’invito a realizzare un disegno sul tema dell’autismo ( da consegnare entro l’8 Aprile). Tutti i lavori verranno poi esposti nella mostra che si terrà il 7 e 8 Maggio nella Torre di Sulis. Il Monumento, con l’intervento dell’Assessorato alle Manutenzioni, sarà al centro dell’attenzione già domani, sabato 2 aprile, quando sarà illuminato di blu, colore simbolo dell’autismo. Sempre domani, si terrà un’edizione speciale, la terza, di Musica dai balconi, con “Musichiamo per L’autismo”, set live con la partecipazione volontaria del maestro Pietro Dore e del chitarrista Antonio Fortunato. Dalle ore 18:30 alle ore 20 i due musicisti suoneranno affacciati ai balconi dell’ufficio Allianz di Piazza Porta Terra.Mercoledì 6 aprile, poi, si terrà un laboratorio dal titolo “FioriAMO insieme la Pace” con i bambini dell’ Associazione “Il mio amico speciale” coordinarti dall’artista Tonino Serra. Come per quanto fatto con i laboratori natalizi, i piccoli artisti realizzeranno le decorazioni per un albero, questa volta pasquale, che verrà poi esposto al pubblico. E ancora, la prima edizione di “NarriAMO L’autismo”, che coinvolgerà gli studenti delle classi terze medie, i quali affronteranno le tematiche dell’autismo e dell’inclusione insieme agli insegnanti. Gli studenti che aderiranno a tale iniziativa dovranno spedire un breve racconto o filastrocca alla mail della associazione entro il 20 Aprile. L’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris sottolinea “l’impegno dell’Associazione, in questa giornata simbolica che ci consente di coinvolgere un numero sempre più alto di persone, invitandole a tenere alta l’attenzione tutto l’anno”. Purtroppo “l’Autismo va in meta” la manifestazione del rugby che nell’edizione pre Covid ha avuto un successo straordinario, anche per quest’anno verrà rinviato, poiché la situazione sanitaria ed i vari limiti dei mesi scorsi non hanno permesso una programmazione adeguata per tale evento. “Siamo certi però – auspicano fiduciosi dall’Associazione - che si tratti oramai dell’ultimo rinvio. Tanti altri progetti ed iniziative sono in serbo – aggiungono - perché il “2 Aprile è tutto l’anno”. Infatti.