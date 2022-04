La CGIL Sardegna accusa Christian Solinas: "Chi impedisce al Presidente di governare?"

Cagliari. “C’è da chiedersi dov’era il presidente Solinas quando in Sicilia è stato firmato l’accordo sul Tyrrhenian link o quando Enel annunciava che non avrebbe riconvertito a gas la centrale Grazia Deledda. Oppure dove fosse in questi anni, nei quali non veniva realizzata la dorsale del metano. O in questi mesi, quando il governo nazionale proponeva alla Regione le bozze del decreto Sardegna firmato da Draghi dopo una lunghissima attesa”. Così la Cgil, che giudica inopportuna e pericolosa, oltre che tardiva, la presa di posizione del presidente della Regione: “Come se si fosse svegliato ora – aggiunge il segretario generale Samuele Piddiu – invoca il colonialismo e si fa paladino dell’autonomismo sardo, pronto a far valere i diritti dell’Isola davanti al mondo contro il male assoluto, ovvero questo decreto Sardegna”.



Non importa se era sotto i suoi occhi e per mesi non ha detto una parola contraria, “evidentemente ora importa celare il fatto di aver gestito male la partita dietro una protesta di facciata contro lo Stato cattivo, con il tentativo maldestro di trovare l’espediente per restituire a questo governo un piglio forte che ovviamente non ha”.



Ora, passi che Solinas abbia voluto chiarire a tutti che si ricandiderà, ma iniziare una vera e propria campagna elettorale non è accettabile, fa male ai sardi che hanno invece bisogno oggi, subito, di un governo autorevole che si confronti e faccia scelte ragionate, per l’immediato e la prospettiva, e non di sparate dell’ultim’ora.

Purtroppo, il presidente è spesso impegnato in altro, di certo non su questioni che hanno un’importanza collettiva come quelli della transizione energetica e del futuro del nostro sistema sociale e produttivo. Per non dire dei temi dell’occupazione, o delle prospettive delle centrali a carbone dopo il 2025 e delle migliaia di lavoratori e famiglie in crisi, senza certezze, senza prospettive. Fino a ieri il presidente non sembrava curarsi tanto di quei lavoratori, di quei territori che oggi descrive come martoriati dalle crisi industriali e dalla disoccupazione: infatti, proprio in quelle aree, il sindacato, anche unitariamente, ha svolto dall’anno scorso assemblee e mobilitazioni, chiedendo sempre l’avvio di un confronto che non è mai arrivato.



Il presidente della Regione, anche quando i problemi che sbandiera oggi gli sono stati sollevati – il sindacato ad esempio, ha più volte evidenziato con preoccupazione la grave situazione di stallo e il conseguente pericolo di trovarsi davanti a scelte sbagliate o decise altrove – ha tirato dritto, voltandosi dall’altra parte: ha negato il confronto alle parti sociali che gli chiedevano di fare quadrato su un tema complesso e minato da forti interessi come quello energetico, lo stesso che oggi lui vorrebbe affrontare minacciando l’impugnazione del decreto. Per cosa poi? In cambio di altri due anni di inerzia, o di una sua idea di transizione energetica che nessuno conosce? Ma soprattutto, lo Stato cattivo gli impedisce forse di svolgere la sua parte in questa partita, iniziando prima di tutto a confrontarsi e costruire una posizione forte per rivendicare ciò che è dovuto alla Sardegna e ciò che è meglio per la collettività dei sardi? E chi gli ha impedito di fare una legge sulle aree idonee alle Fer, per evitare che chiunque possa posizionare impianti da eolico e fotovoltaico in tutto il territorio regionale?”.



La verità è che nessuno impedisce al presidente della Regione di governare la Sardegna. Se non lui stesso. “Ecco, inizi a farlo, a immergersi nei problemi e provare ad affrontarli, la Cgil è sempre pronta a dare un contributo”.