Padru, cinquantenne nascondeva la marijuana nelle scatole di carasau, arrestato per spaccio

Padru. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio atti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio padrese, i carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto un cinquantacinquenne residente a Burgos, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro di Padru, sono stati attratti e insospettiti dalla manovra repentina del cinquantacinquenne che, alla vista dei militari, ha effettuato una brusca manovra per tentare di eludere il controllo. A quel punto la pattuglia ha inseguito e raggiunto l’auto, che ha terminato la fuga in una strada senza uscita. L’uomo alla guida, a questo punto, ha tentato di liberarsi di uno scatolone bianco riportante le scritte “pane carasau” lanciandolo nei cespugli ma i carabinieri, effettuato il controllo dell’auto, hanno rinvenuto nel cofano un altro scatolone identico con all’interno cinque buste trasparenti per il sottovuoto contenenti dei germogli di marijuana pronti per lo spaccio, del peso di poco più di un chilogrammo ciascuno.

Subito dopo, i militari hanno recuperato il primo scatolone dai cespugli, scoprendo all’interno le medesime quantità di stupefacente, sempre suddiviso in buste per il sottovuoto, per un totale complessivo di 11 kg. di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Bancali” di Sassari, a disposizione dell’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il tribunale di Sassari.