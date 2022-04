Unione Coros: approvato il programma di azioni, interventi e iniziative del Cug

Con la delibera numero 20 del 30/03/2022, in sede di giunta, l'Unione del Coros ha approvato il programma di azioni, interventi e iniziative proposte dal Cug (Comitato Unico di Garanzia) da realizzare nel corso del 2022 a valere sui fondi assegnati dal bilancio di previsione 2022. La gestione di tali azioni, che saranno inserite nel Piano della Performance, sono demandate al dirigente apicale che si occuperà di adempiere al programma delle azioni positive contenute nello statuto del Cug.

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito in forma associata su delega dei 12 comuni aderenti all’Unione del Coros si occupa del complesso di compiti e attività previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, dal Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e dalla direttiva, adottata di concerto dal Dipartimento delle Funzione Pubblica e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvata il 4 marzo 2011. È un organismo collegiale che ha il compito di garantire il rispetto e l'applicazione dei principi di pari opportunità nei rapporti di lavoro all'interno dell'Ente e il contrasto al fenomeno del mobbing.

Con la delibera approvata dai componenti della giunta, l’Unione metterà in campo tutta una serie di progetti e azioni, come la partecipazione al bando contro la violenza del DPO, l'istituzione della figura della Consigliera di Parità, la presentazione del libro che l’Unione ha co-finanziato, dal titolo “Atti del corso regionale di formazione in diritto anti discriminatorio”, la conferma dell'adesione al progetto dell'associazione Janas “Mamme fuori mercato”, atte a promuovere la cultura della Pari opportunità di genere, rafforzare la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, garantire l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, età e all’orientamento sessuale. Soddisfatto per l’approvazione in giunta di questo passaggio, l’assessore con delega alle Pari Opportunità Enrico Lobino, sindaco di Florinas: “Ѐ un risultato importante e un passo avanti verso la parità di genere e di trattamento nel mondo del lavoro: il Cug è un comitato costituito in forma associata già dal 2013 ma che si è realmente costituito nel 2019, a dimostrazione della sinergia e collaborazione che da tempo si è instaurata nel Coros. Il progresso è fatto di piccoli grandi passi e noi sindaci stiamo facendo la nostra parte, augurandoci che la parità di genere non sia più una conquista ma un dato di fatto.”