Il CUS Sassari basket perde 68-55 il turno d’andata del Secondo Turno Preliminare

Sassari. Dopo aver eliminato al fotofinish il CUS Cagliari, il CUS Sassari basket perde 68-55 il turno d’andata del Secondo Turno Preliminare, contro i campioni uscenti del CUS Insubria. I ragazzi allenati dal duo Sanna-Pianura hanno giocato un match a viso aperto contro una squadra esperta tenendo aperte le possibilità di passaggio del turno. Il match di ritorno è previsto per il prossimo 11 aprile al PalaCUS.



Dopo la sconfitta maturata all’andata, cade anche al ritorno la compagine di futsal del CUS Sassari. I ragazzi allenati da Matteo Contu, al termine di un match deciso nei secondi finali, sono stati sconfitti per 2-3 dal CUS Torino. I piemontesi, visto anche il successo dell’andata, ottengono così il passaggio del turno e disputeranno i CNU a Cassino il prossimo mese di maggio. Una partita che ha dimostrato che il CUS ha ampi margini di crescita e che nella prossima stagione potrà tentare nuovamente la qualificazione al tabellone principale.

La formazione sassarese nel corso del match giocato al “PalaSantoru” si è portata avanti con un gol su rigore di Alessio Moro, chiudendo la prima frazione avanti 1-0. Nella ripresa arriva il pareggio del CUS Torino, ma Sassari non molla la presa e Deidda firma il nuovo vantaggio. Nei minuti finali del match fuoriesce la maggior esperienza dei torinesi, che ribaltano il punteggio fino al 2-3 finale. A 3″ dalla fine da segnalare il rigore parato dall’estremo difensore del CUS, che ha scatenato l’euforia dei diversi tifosi presenti nel Palazzetto sassarese. Il prossimo 6 aprile, negli impianti del CUS Sassari, si svolgerà il ritorno del match del Primo Turno Preliminare contro il CUS Cagliari. All'andata i cagliaritani si sono imposti con il punteggio di 3-0.