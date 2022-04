Agorà democratiche del Pd: domani un dibattito online sullo sviluppo delle aree interne dell'isola

Lunedì 4 Aprile, alle ore 17 in diretta sulla pagina Facebook dell'on. Romina Mura, si svlgerà il dibattito "Lo sviluppo delle aree interne come leva per cambiare la Sardegna e il Paese".

Al confronto, organizzato da Mura nell'ambito delle Agorà democratiche del Pd, parteciperanno Francesco Lilliu, Matteo Lecis Cocco-Ortu, Mauro Carta, Sabina Contu, Emiliano Deiana, Carla della Volpe, Daniela Falconi, Tore Ghisu, Barbara Laconi, Carlo Lai, Diego Loi, Alberto Manca, Giuseppe Meloni, Sandro Murtas, Stefania Pezzopane, Valter Piscedda, Anna Pitzalis, Andrea Soddu.