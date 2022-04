Calcio: la Torres vince a Muravera: 4-1 per i rossoblù

Muravera. Si è disputata questo pomeriggio la partita del 27° turno del Girone G della Serie D, i padroni di casa del Muravera hanno ospitano la Torres di Alfonso Greco.

Le formazioni:

Muravera: Oliva, Garau, Mileto, Moi, Cadau, Demontis, Mancosu, Rossi, Floris, Derbali, Bregasi. A disposizione: Mau. Floris, Vignati, Arvia, Nurchi, Mereu, Grella, Del Gaudio, Satta, Piroddi. All. Francesco Loi

Torres: Salvato, Rossi, Mukaj, Antonelli, Dametto, Bianchi, Masala, Lisai, Ruocco, Scotto, Diakité. A disposizione: Garau, Ferrante, R.Pinna, Tesio, Kujabi, S.Pinna, Sabatini, Demartis, Mignogna. All. Alfonso Greco

Arbitro: Vogliaccio di Bari



Il derby del Comunale di Muravera si è concluso con la vittoria della Torres per 4-1

Tripletta di Diakite ed eurogol di Scotto per i rossoblù e una rete messa a segno da Nurchi al 55'.