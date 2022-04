Calcio: il Latte Dolce batte l'Insieme Formia al Vanni Sanna, 3-1

Sassari. Questo pomeriggio, i biancocelesti del Latte Dolce Calcio hanno ospitato al Vanni Sanna, in vista del 27° turno del Girone G di Serie D, l’Insieme Formia.

I sassaresi hanno battuto l'Insieme Formia per 3-1, le tre reti sono firmate da Di Saba, Grassi e Cannas. Per l'Insieme Formia ha segnato, al 18', Simonetti.

Le formazioni:

LATTE DOLCE: Carboni, Pireddu, Salvaterra, Gianni, Cabeccia, Cassini, Piga, Saba, Bartulovic, Grassi, Cannas. All. Giorico

INSIEME FORMIA: Zizzania, Iorio, Gentile, Di Biase, Tordini, Ferretti, Niang, Gargiulo, Simonetti, Zonfrilli, Camilli. All. Starita