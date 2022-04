(Social) Business Demo: aprono i Temporary Shop degli studenti e delle studentesse di Sassari

Piazza Fiume, Sassari - ORARI



Venerdì 8 Aprile 2022 - Ore 14:30-18:30



Venerdì 8 aprile dalle 14:30 alle 18:30 e sabato 9 aprile dalle ore 9:00 alle 17:00 apriranno ini Temporary Shop ideati e gestiti dalle classi del Liceo Artistico “F.Figari” e dell’I.S.S. “Devilla” di Sassari nell’ambito del progetto (Social) Business Demo – Coltivare la capacità di aspirare.Il progetto - promosso da Avanzi. Sostenibilità per Azioni e Talamacà - è finanziato nell’ambito del programma regionale PRO.PIL.E.I. – Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale; Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna.I Temporary Shop sono gli esiti di un percorso di accompagnamento e sviluppo dell’attitudine all’intraprendere iniziato a settembre 2021 con le classi terze e quarte delle due scuole superiori di secondo grado di Sassari. Un progetto nato dal bisogno di ampliare e arricchire il bagaglio formativodi ragazze e ragazzi in età scolastica con la convinzione che la cultura, le attitudini e gli strumenti di base dell’imprendere debbano far parte della formazione di tutti e tutte. Con (Social) Business Demo si vuole migliorare la consapevolezza di sé degli studenti, le loro competenze e le loro soft skills,contrastare l’abbandono scolastico e il fenomeno dei NEET e rileggere, nel lungo periodo, le condizioni di occupabilità e la capacità di fare impresa, come un’alternativa all'impiego tradizionale.In sintesi, si vuole promuovere e sostenere la capacità di aspirare dei giovani, dargli opportunità di espressione e trasmettere loro la possibilità e necessità di condurre un’impresa secondo principi etici e di sostenibilità, nel rispetto delle persone, dei luoghi, dell’ambiente e con un forte spirito dicoesione. Tutto questo con un modello fresco, engaging, veloce e intenso di sviluppo e di attuazione di un progetto imprenditoriale.Il percorso ha previsto una fase iniziale di apprendimento - con momenti di formazione frontale alternati a lavoro in gruppo – al fine di identificare e progettare idee imprenditoriali che rispettassero i principi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.È seguita poi una fase di realizzazione, prototipazione e validazione di queste idee che si concluderà il secondo weekend di aprile con l’apertura di Temporary Shop dove i ragazzi e le ragazze venderanno i propri prodotti confrontandosi con una clientela reale.Il gruppo che al termine del percorso avrà raggiunto i migliori risultati in termini di impegno, innovatività e qualità del prodotto riceverà un premio per l’acquisto di materiali didattici.Sabato 9 Aprile 2022 - Ore 9:00-17:00