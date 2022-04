Arrestato finto turista con 28 kg di cocaina per un valore di oltre 4 milioni di euro

Il cambio di rotta non ha portato fortuna ad un 44enne arrestato sabato mattina nel porto di Olbia. Imbarcato sul traghetto Sharden Tirrenia proveniente da Genova e diretto a Porto Torres, dirottato nello scalo gallurese causa maltempo, l'uomo, bloccato per un controllo documenti di routine, è stato subito attenzionato dai cani antidroga Semia e Holiver delle unità cinofile della Guardia di finanza del Gruppo di Olbia.

Immediatamente è stato sottoposto a controllo il camper su cui viaggiava l'uomo e, all'esito delle ricerche, è stato ritrovato abilmente nascosto in un doppio fondo un carico di ben 28 kg di cocaina per un valore di oltre 4 milioni di euro, suddiviso in 28 panetti.

L'uomo è stato arrestato e su disposizione della Procura di Tempio Pausania trasferito nel carcere di Sassari.