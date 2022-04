Abbanoa. Thiesi, giovedì 7 aprile intervento di manutenzione nella condotta in località S'Aspru

Per giovedì 7 aprile 2022 a Thiesi i tecnici di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di manutenzione straordinaria che prevede la sostituzione di un tratto della condotta adduttrice in località S’Aspru al servizio di tutto il centro abitato. Per eseguire i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione idrica da mezzogiorno alle 19: di conseguenza si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni.Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Al momento della ripresa dell’erogazione potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.