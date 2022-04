Incendio in via Sardegna a Sassari: anziana messa in salvo dai Vigili del Fuoco

Sassari. L'incendio scoppiato in un appartamento nel pomeriggio di ieri a Sassari nella centrale via Sardegna avrebbe potuto avere gravi conseguenze per l'anziana che si trovava all'interno. Infatti la donna si trovava nell'appartamento quando si sono sviluppate le fiamme, probabilmente per un corto circuito, e il provvidenziale e immediato intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito il suo allontanamento, salvandola così dal fumo e dalle fiamme. Estinto l'incendio l'appartamento è stato messo in sicurezza. La donna è illesa e non si registrano danni alle restanti parti dell'edificio.