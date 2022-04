I Lincei con Università di Sassari per una nuova didattica nella scuola

Interverranno la direttrice del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma Anna Teresa Palamara con una relazione intitolata “SARS CoV2: lezioni della pandemia” e due docenti dell’Università di Sassari; il professore di Microbiologia e Microbiologia clinica Salvatore Rubino con “La diffusione del coronavirus SARS CoV2 nel Nord Sardegna: l'esperienza del laboratorio di Virologia, centro di riferimento regionale Covid 19”; infine, il professore di Statistica medica Giovanni Sotgiu con “SARS CoV2: quale evoluzione epidemiologica?”.





Martedì 12 aprile alle 15.30 si terrà, presso l’aula A del complesso biomedico in Viale San Pietro 43/b a Sassari, la conferenza “COVID 19: situazione e prospettive”.Il seminario fa parte del Progetto "I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale" ed è uno degli eventi di formazione del corso interdisciplinare "Pensare, ragionare e fare scienza in sinergia tra le discipline". L’attività formativa è destinata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado.In apertura sono previsti i saluti istituzionali del rettore dell’ateneo sassarese Gavino Mariotti mentre i lavori saranno introdotti dal professore emerito, accademico dei Lincei e responsabile del progetto per il Polo Sardegna, Piero Cappuccinelli. I relatori e le relatrici illustreranno le principali tappe della pandemia e i dati scientifici microbiologici ed epidemiologici che hanno consentito di controllare la corsa del virus. A moderare l’evento sarà Stefania Zanetti, già professoressa ordinaria di Microbiologia dell’Università di Sassari .L’incontro si svolgerà in presenza e online sulla piattaforma Google Meet della Fondazione i Lincei per la Didattica e per partecipare in aula o per richiedere il codice della conferenza in modalità telematica, sarà necessario compilare il seguente modulo.Con la stessa modalità potranno iscriversi studentesse, studenti e personale dell’ateneo.