Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto che la legava all’atleta Christian Mekowulu. La Dinamo ha ringraziato il centro di nazionalità nigeriana per l’impegno profuso e per la professionalità dimostrata, augurandogli il meglio per il suo proseguo di carriera.