Al CUS Sassari la visita pastorale di Monsignor Gianfranco Saba

Si è svolta ieri presso gli impianti di San Giovanni, la Visita Pastorale di Monsignor Gianfranco Saba. L’arcivescovo sassarese, dopo aver presenziato alla sede dell’Università di Sassari, ha potuto così conoscere anche il mondo CUS. All’evento erano presenti il Consiglio Direttivo del CUS Sassari, oltre che il Vice Presidente del CUSI Giovanni Ippolito.La serata si è aperta con il triangolare di calcio a 5 tra il CUS Sassari (una delegazione degli studenti universitari che ha partecipato ai CNU), la Fondazione Accademia e il CRUS. Questi ultimi, hanno superato gli avversari rispettivamente per 8-0 e 4-2 ottenendo così due successi su due incontri. Il CUS ha, invece, sconfitto l’Accademia 2-1 nel match inaugurale. Va però sottolineato che non c’era alcuna classifica ed era un torneo puramente amichevole. L’Arcivescovo di Sassari, nel corso della serata, ha anche visitato i campi della struttura del CUS Sassari.Dopo la fine del torneo si sono tenute le premiazioni, aperte dalla presentazione del Segretario del CUS Sassari Andrea Cossu.È stata poi la volta del Presidente del CUS Nicola Giordanelli, che ha ringraziato l’Arcivescovo turritano per la visita.Il numero uno del CUS ha poi sottolineato come Monsignor Gianfranco Saba abbia apprezzato il sorriso sul volto dei bambini, che hanno accolto a braccia aperte l’Arcivescovo sassarese.“Desidero ringraziare il professor Giordanelli, il segretario Andrea Cossu e il rappresentante degli Studenti del Comitato per lo Sport, Matteo Deidda, dichiara, invece, Monsignor Saba. Dobbiamo provare a realizzare una vita dove ci si possa divertire, perché siamo tutti chiamati a sperimentare la gioia e la felicità, dando sempre il massimo".L’Arcivescovo si è poi complimentato per gli impianti del CUS Sassari: "Sono belli e ordinati. L’ordine è un fattore importante ed educativo. In quest’ambiente mi colpiscono la varietà di colori e di età. Qua al CUS Sassari ci sono persone di tutte le età e questo aspetto è di una bellezza disarmante".Infine il saluto dell’Arcivescovo, con un augurio per i bambini che hanno riempito la tribuna del PalaCUS: "Spero che possiate trascorrere molto tempo giocando, perché chi sa giocare bene, sa anche lavorare bene".Il Presidente del CUS Sassari Nicola Giordanelli ha poi regalato a Monsignor Saba una maglietta personalizzata del CUS Sassari di basket. Giordanelli ha invece ricevuto dall’Arcidiocesi di Sassari una stampa di Jacopo Scassellati rappresentante i semi della cultura per la pace.La serata si è poi conclusa con il discorso di un emozionatissimo Matteo Deidda. Il Rappresentante degli Studenti del Comitato per lo Sport ha sottolineato l’importanza degli impianti del CUS Sassari come centro di aggregazione anche tra studenti internazionali, utili per amalgamare le diversità culturali.