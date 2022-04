Magliona premiato dal CONI Sardegna

Oltre ai successi in gara e ai titoli italiani ottenuti tra i Prototipi, a Omar Magliona le sue ultime due stagioni nel Campionato Italiano Velocità Montagna (2018 e 2019) sono valse la medaglia di bronzo al valore atletico che il CONI Sardegna gli ha consegnato lunedì scorso al T-Hotel di Cagliari.Un riconoscimento, l’ennesimo di una carriera illuminata dai successi, che il pilota sassarese nove volte campione italiano Prototipi nella Velocità in Salita, ora passato a tempo pieno alla Velocità in Pista, ha ricevuto direttamente dalle mani del presidente del Coni Sardegna Bruno Perra.Sempre impegnato nella gestione dell’Autodromo di Mores e in vista del rientro al volante di un prototipo Osella sui più importanti autodromo italiani, Magliona ha così commentato dopo la benemerenza ricevuta: “Ringrazio tutto lo staff del Coni Sardegna e il presidente Perra per avermi consegnato questa preziosa medaglia. Un premio di indubbio significato e valore. Lo dedico con profonda riconoscenza a tutte le figure umane e professionali che mi hanno sempre sostenuto sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo economico. Nel ritirarlo, l’emozione rimane la stessa dei primi passi, punto cardine utile ad avere la spinta necessaria per poter continuare in questo, ormai lungo, cammino di sportivo e appassionato".