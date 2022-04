L'Arcivescovo di Sassari in visita al Liceo Figari: presentate le numerose inizative della scuola

Sassari. Tante le iniziative al Liceo FIGARI di Sassari, dalla visita dell’Arcivescovo, alle partecipazioni ai progetti “GeneriAmo parità” e “Social Business Demo”, alla presentazione del documentario sui migranti “One day, One day” di Olmo Parenti e infine “Gioco anch’Io 2022”, la manifestazione rivolta a migliorare l’inclusione scolastica.

Martedì 5 aprile l’Arcivescovo Gian Franco Saba ha incontrato studenti e docenti del Liceo Figari. Nell’ambito delle visite pastorali alle scuole cittadine, il Vescovo è stato accolto dal dirigente Mariano Muggianu. Nell’aula Magna, alla presenza di docenti e alunni, si è svolto un dibattito dal titolo “Progettare il futuro per abitare il presente”. Gli allievi, dopo aver accompagnato Il Vescovo nella visita dell’Istituto, hanno donato al Monsignor Saba la riproduzione dello stemma arcivescovile, realizzato nei laboratori, nei quali si sta progettando l’installazione che sarà presentata, a Roma nel mese di ottobre alla IV Biennale Nazionale dei Licei Artistici.

L’Artistico partecipa ai due progetti: “GeneriAmo parità”, con l’obiettivo di prevenire e combattere le discriminazioni di genere a di bullismo e “Social Business Demo”, Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Un progetto che vuole sviluppare le attitudini e che accompagna gli studenti verso l’imprenditorialità sostenibile. In occasione del Temporary Shop, allestito in Piazza Fiume nelle giornate dell’8 e del 9 aprile, gli allievi venderanno le opere uniche e i manufatti realizzati nei laboratori della scuola.

L’11 Aprile ci sarà la presentazione del documentario “One day,One day”, una proiezione “vietata agli adulti”, riservata agli studenti a cui seguirà un dibattito con il regista Olmo Parenti. Un momento di riflessione sull’accoglienza e sulla condizione dei migranti, il lungometraggio racconta la vita dei migranti clandestini a cui è negato asilo politico e che vivono nel nostro Paese sfruttati per lavorare nei campi

Il 25 maggio è in programma la manifestazione “Gioco anch’Io 2022” - attività ludiche adattate per alunni disabili delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado. Il Liceo Artistico Statale “F.Figari” di Sassari, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, organizza l’evento rivolto a migliorare l’inclusione scolastica attraverso l’attività sportiva adattata.