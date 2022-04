Sassari, di nuovo fruibile dalla cittadinanza il parco di via Pertini - via Berlinguer

Sassari. Il Settore Infrastrutture per la Mobilità ha reso disponibile alla cittadinanza il nuovo parco urbano di via Pertini-Berlinguer, una volta terminati i lavori inseriti nella "Riqualificazione urbana dei quartieri periferici - di Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna – Lotto 9", intervento rientrante nell'ambito del programma delle Periferie.

L'aggiudicazione definitiva alla ditta appaltatrice era avvenuta a ottobre 2019 ma i lavori, a causa della pandemia, erano iniziati solo ad agosto 2020.

Durante l'esecuzione degli stessi, su richiesta dell'Amministrazione, sono state apportate alcune modifiche al fine di migliorare alcuni aspetti legati alla gestione e all'accessibilità ai complessi residenziali presenti nell'aree interessate dai lavori.

In particolare si è intercettata l'esigenza dei residenti di via Pertini che da oltre dieci anni lamentavano l'assenza di marciapiedi e la conseguente difficoltà di accesso ai condomini. Con una modifica del percorso della pista ciclabile, si è inoltre evitata - sempre a beneficio dei residenti della zona - l'eliminazione di un'area di parcheggio che, nel progetto originario, era stata prevista in soppressione.

Infine, attraverso un coordinamento con i lavori del lotto limitrofo, si è anche riusciti a realizzare un ulteriore marciapiede in via Berlinguer fronte scuola elementare, che incrementa la sicurezza dei pedoni e, in particolare, di chi va al parco e alla scuola.

Per la realizzazione dei percorsi pedonali all’interno del parco non è stato utilizzato il Teck – come era invece previsto nel progetto iniziale - perché, oltre ad essere molto costoso, appariva fuori contesto, e sarebbe stato oggetto di continua manutenzione. Dalle economie derivanti dal non utilizzo del Teck è stato possibile realizzare l’impianto di irrigazione dotato di riserva idrica da utilizzare in caso di mancata erogazione dalla rete pubblica.

Queste modifiche hanno consentito un importante generale miglioramento e sono state realizzate senza maggiori oneri a carico dell'Amministrazione, rientrando sempre nel complessivo finanziamento ministeriale di circa 620 mila euro.

Il parco, anche grazie a queste modifiche, ora si caratterizza un’area divisa in due parti da una strada carrabile di accesso alle abitazioni. Il percorso longitudinale principale connota un parco, a Nord, uno a Sud ed un “parco giochi inclusivo”. Inoltre ha una pista ciclabile bidirezionale. In virtù di tale scelta, la pista è stata traslata verso la parte interna su un terreno di proprietà comunale.

Particolare importanza è stata data alla scelta delle specie di piante da collocare, al fine di tutelare le essenze vegetative esistenti e di garantire, allo stesso tempo, biodiversità.

Il parco è stato preso in carico dal Settore Ambiente che ne garantirà la gestione e la manutenzione.