Tragedia nella notte: i Vigili del Fuoco intervengono per un incendio e scoprono un cadavere

Sassari. In una dinamica ancora da definire è stato trovato questa mattina il corpo senza vita di un 44enne, Massimo Loddo, in una casa nelle campagne di Cheremule, non lontano da Sassari. I Vigili del Fuoco erano interventi sul luogo per estinguere il rogo di un capanno sviluppatosi accanto ad un altroedificio. Gli operatori durante le operazioni di spegnimento sono entrati anche nel fabbricato accanto al capanno in fiamme dove hanno trovato il corpo dell'uomo. Sul luogo sono anche intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Bonorva. Ora si dovrà scoprire quanto è avvenuto e soprattutto la causa della morte del Loddo: dai primi accertamenti sembrerebbe che l'incendio sia scaturito da una fuga di gas.