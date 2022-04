Dall’Università di Tarragona in visita a Sassari

Sassari. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS) dell’Università di Sassari ha accolto nei giorni scorsi dodici studenti e studentesse di Filologia catalana, provenienti dall’Università “Rovira i Virgili” di Tarragona. Accompagnati dal professor Pere Navarro, i giovani ospiti sono stati ricevuti dalla docente Arantxa Llàce oltre che dalle studentesse e dagli studenti del Dipartimento, divenuti eccezionalmente guide turistiche in lingua catalana. E’ stata l’occasione per fare un tour della città alla scoperta delle mura medioevali, della fontana di Rosello, del Duomo e di altri significativi monumenti, in una giornata di scambio culturale che ha contribuito a rafforzare i rapporti tra le due università.

In seguito, le ragazze e i ragazzi catalani hanno incontrato la direttrice del dipartimento, professoressa Donatella Carboni. Il professor Navarro ha donato al Dipartimento alcuni volumi di lingua e cultura catalana, subito messi a disposizione degli studenti e delle studentesse del DUMAS.

L’iniziativa, svoltasi nell’arco di una settimana all’interno del programma di mobilità DRAC della Xarxa Vives d’Universitats, è stata resa possibile dal coordinamento fra il Dumas, la stessa Xarxa Vives d’Universitats, L’institut Ramon Llull e gli studenti dei due atenei.