Corso di aggiornamento per medici: casi clinici in chirurgia

Sassari. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari ha organizzato il corso di aggiornamentoin presenza, su “ Casi clinici in chirurgia” , che si terrà domani, sabato 9 aprile 2022 alle ore 08.30, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Grazia Deledda, in viale Dante, 49 a Sassari. Il corso è accreditato nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). per la professione di Medico Chirurgo, riservato a 60 partecipanti, ai quali saranno riconosciuti 4 crediti formativi. Responsabile scientifico del corso il prof. Leonardo Andrea Delogu.