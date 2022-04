Cambiare lo spazzolino da denti. Come, quando e perché

Tutti i dentisti consigliano di sostituire il proprio spazzolino ogni tre mesi circa o anche prima in caso di particolari situazioni che ne abbiano compromesso la sua funzione e la sua integrità.Gli spazzolini vanno cambiati quando si percepisce un deterioramento delle setole, che diventano meno compatte, perdono forma e consistenza e diventano più fragili, perdendo così anche la loro capacità di rimuovere efficacemente la placca.Per i più distratti e smemorati, esistono addirittura degli spazzolini con setole colorate che sbiadiscono quando è giunto il momento di cambiarli.In alcuni casi, soprattutto se i denti vengono lavati con frequenza e con movimenti energici, le setole potrebbero usurarsi più rapidamente e potrebbe quindi essere necessario un ricambio dello spazzolino anche prima del periodo indicato.Ma esistono tante altre situazioni in cui si richiede una sostituzione dello spazzolino prima dei tre mesi.Sarebbe buona norma, ad esempio, in presenza di una banale influenza, mal di gola e raffreddore o in caso di infezioni, infiammazioni di denti, gengive e del cavo orale provvedere alla sostituzione del proprio spazzolino. Infatti, in tutti questi casi è probabile che germi e batteri che hanno causato tali disturbi possano annidarsi tra le setole o nel manico del proprio spazzolino e concorrere così ad eventuali ulteriori infezioni.Lo spazzolino andrebbe sostituito anche in presenza di una carie dentaria. Questa rappresenta, infatti, un’infezione da parte di microrganismi che attaccano lo smalto dentale e la dentina e che potrebbero depositarsi e infiltrarsi tra le setole dello spazzolino, aumentando il rischio di nuove infezioni.Anche il modo in cui puliamo e conserviamo il nostro spazzolino dopo il suo utilizzo potrebbe aumentare l’accumulo di batteri sulla sua superficie.Il consiglio dei professionisti dell’igiene dentale è quello di sciacquare sempre lo spazzolino dopo ogni utilizzo sotto un getto d’acqua corrente e lasciarlo asciugare in posizione verticale.Inoltre, a differenza di quello che comunemente si può pensare, non è necessario utilizzare un copri-spazzolino, se non come protezione durante il trasporto.Infatti, tenere lo spazzolino sempre coperto, può causare un accumulo di batteri sulla superficie dello stesso copri-spazzolino e a maggior ragione se questo viene apposto sulle setole ancora umide, si impedisce la corretta asciugatura e si crea un’ambiente umido, ideale per la proliferazione batterica.Tuttavia, se si volesse comunque utilizzare una protezione per la testina, l’ideale sarebbe utilizzare un “cappuccio” che non sia troppo stretto e che non impedisca completamente il passaggio dell’aria tra le setole.Ovviamente questi discorsi valgono anche per le testine degli spazzolini elettrici che potrebbero necessitare di un ricambio più frequente, anche ogni mese, poiché sono sottoposti ad una maggiore forza ed energia durante il loro utilizzo e questo potrebbe velocizzare il loro deterioramento.E se ora vi state chiedendo quale tipo di spazzolino sia più adatto a voi, se manuale o elettrico, con setole morbide, medie o dure, ricordatevi che il vostro dentista di fiducia può sempre aiutarvi a scegliere non solo lo strumento adatto, ma anche la miglior routine di pulizia per la vostra bocca e per la vostra salute orale.Inoltre, i percorsi di prevenzione e di educazione di igiene orale possono insegnarvi la migliore tecnica di spazzolamento per i vostri denti e le vostre necessità.Purtroppo, però, nonostante lo spazzolino sia uno strumento fondamentale per la pulizia dei denti, da solo non basta a garantire una corretta salute orale.Questo, infatti, deve essere affiancato e sostenuto dall’uso del filo interdentale e degli scovolini, così come dal dentifricio e dal collutorio più idonei.Inoltre, dovrebbe diventare una buona abitudine per la nostra salute orale inserire almeno una volta all’anno un controllo ed una pulizia dei denti professionale che solo le strumentazioni di uno studio dentistico possono garantire.Nella nostra città ci sono diverse cliniche odontoiatriche e non sarà sicuramente un problema trovare un dentista a Sassari a cui affidarvi per prendervi cura di Voi stessi e del vostro sorriso.