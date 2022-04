Campo comunale di Piazza Bande. Si parte con le attività

La mattina e in orari liberi dall’utilizzo si svolgeranno attività strutturate con un contributo minimo da parte degli utenti come laboratori motori per bambini, attività motoria per l’invecchiamento attivo e gruppi di cammino. Un riappropriarsi quindi di uno spazio urbano che combinato con l’esercizio fisico all’aria aperta farà bene alla salute di tutti i cittadini.













Lunedì 11 aprile riapre ufficialmente al pubblico il campo di basket di Piazza Bande, in prossimità del parco Adelasia Cocco, nel quartiere di Sant’Orsola, grazie alla convenzione tra il Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive del Comune di Sassari e il Comitato UISP Territoriale di Sassari.A giocare la prima palla a due dalle 10:00 alle 12:00 insieme agli istruttori UISP saranno gli alunni del plesso di Via Gennergentu, mentre nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, si uniranno allo staff anche istruttori e atleti della Gans Polisportiva. Alle 17:30 dal parco Adelasia Cocco partirà un Gruppo di Cammino per adulti e anziani.Uno spazio sportivo per tutti in cui l’UISP avrà il compito di promuovere un utilizzo libero ma consapevole, un gioco libero e spontaneo che può essere occasione di aggregazione sociale ma anche di esercizio di democrazia.Il campo sarà aperto secondo i seguenti giorni e orari: per tutto aprile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:30 alle 18:30; dal 1° maggio al 15 giugno da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00; dal 16 giugno alla prima settimana di settembre dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 20:30.