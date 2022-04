Aou Sassari. Accessi al laboratorio analisi di via Monte Grappa

Gli utenti impossibilitati a utilizzare la mail possono chiamare allo 079 2644560 dalle 10,30 alle 13.















Il laboratorio analisi del Palazzo Rosa di via Monte Grappa, a Sassari, resterà chiuso all’utenza esterna nella giornata del 16 aprile, vigilia di Pasqua.Dalla struttura di Patologia clinica, inoltre, fanno sapere che nei giorni 19, 20 e 23 aprile gli accessi al laboratorio analisi del Palazzo Rosa saranno riservati a un numero limitato di utenti prenotati e alle sole urgenze.Si ricorda che per prenotare i cittadini devono inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica prenotaesamilab@aousassari.it. Nella mail deve essere indicato un numero di telefono cellulare valido. L'utente riceverà per mail un promemoria con la data e l'orario dell'appuntamento.