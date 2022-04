Isili, alloggi popolari liberi ma ancora sbarrati. Ciusa (M5S): "La Regione intervenga"

Isili. Sulla questione degli alloggi popolari, liberi ma non ancora disponibili, interviene il consigliere Michele Ciusa (M5S):



“La situazione di emergenza abitativa nel Comune di Isili ha raggiunto dimensioni importanti. In particolare, le difficoltà economiche legate al lungo periodo di pandemia hanno amplificato un quadro già difficile: attualmente alcuni alloggi popolari liberi e quindi immediatamente disponibili non possono essere consegnati alle famiglie assegnatarie perché AREA ha fatto sapere di non avere le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di adeguamento necessari, e non ha nemmeno accolto la proposta avanzata dal Comune di farsi carico delle spese”.



“Il periodo storico che stiamo attraversando – sottolinea Michele Ciusa – impone una seria riflessione in primis sulla forte contrazione occupazionale che ha peggiorato notevolmente il forte disagio sociale di alcune fasce della popolazione. Pertanto non è accettabile che AREA rifiuti di adeguare gli alloggi che potrebbero essere subito messi a disposizione delle famiglie che ne hanno diritto e bisogno”



Così il consigliere regionale del M5s Michele Ciusa ha presentato un'interrogazione al Presidente Solinas e all’assessore regionale dei Lavori Pubblici per sapere come intendano intervenire.



“La Regione deve mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché l'Azienda regionale edilizia abitativa (AREA) dia immediato avvio ai lavori di adeguamento necessari per l'assegnazione degli alloggi liberi e garantire così il diritto all'abitare ai nuclei familiari svantaggiati e il miglioramento della qualità e vivibilità degli alloggi”.