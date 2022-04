"Dietro le quinte" il podcast che racconta l'allestimento dell'opera lirica al Lirico di Cagliari

Cagliari. Dopo 69 anni ritorna a Cagliari "Ernani" di Giuseppe Verdi, in un elegante e affascinante nuovo allestimento scenico, terzo titolo della Stagione lirica e di balletto 2022

Su Unica Radio il programma radiofonico che vuole avvicinare il pubblico a teatro attraverso il racconto dell'allestimento dell'opera lirica. Un modo per indirizzare i giovani ad un ascolto consapevole dell'opera che permette in ogni puntata di conoscere i vari reparti e le maestranze che lavorano dietro le quinte, da qui appunto il nome, del Teatro Lirico di Cagliari. Il secondo podcast è online! Racconta con le voci dei protagonisti, dei vari settori del teatro l'allestimento de "Ernani" di Giuseppe Verdi in programma da sabato 9 aprile sino al 16 aprile 2022 al Lirico di Cagliari.



Il progetto mira a promuovere lo spettacolo con l'intento di far conoscere la trama dell'opera, i punti di vista di esperti e degli artisti che lavorano all'interno del più grande teatro della Sardegna.



Il programma vuole essere una anticipazione della prima affinché il pubblico possa godersi appieno l'opera con una maggiore consapevolezza e conoscenza della stessa.



Il secondo appuntamento è con "Ernani" di Giuseppe Verdi, in programma da sabato 9 aprile 2022 alle ore 20.30, per seguire poi la programmazione e il calendario delle opere in programma.



Su Unica Radio, Spotify e Google Podcast sarà possibile ascoltare e scaricare gratuitamente il podcast.