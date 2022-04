Emergenza sanità nell'oristanese, Scanu e Cadeddu: "occorrono interventi congiunti"

Oristano. “Ieri presso l'assemblea organizzata dal Coordinamento Sardegna Centrale per la difesa della sanità pubblica abbiamo ascoltato, raccolto le istanze e potuto constatare un malcontento di un territorio ormai privato di un sistema sanitario che possa fornire garanzie ai cittadini dell’oristanese.” Lo dichiarano i deputati Lucia Scanu di Coraggio Italia e Luciano Cadeddu, esponente M5S.

“Sono numerose le istanze che abbiamo presentato in cui abbiamo sollecitato al governo interventi immediati, provvedimenti che sono di fatto di competenza regionale, e in cui il Sottosegretario alla Salute e il ministero hanno ribadito la piena disponibilità sotto il profilo tecnico e finanziario a fornire un pieno supporto” proseguono i parlamentari del territorio oristanese.

“Allo stato attuale, quello che serve immediatamente è una programmazione delle attività da svolgere, un coordinamento e degli interventi dell'amministrazione regionale, in grado di fornire risposte tangibili. Dopo i nostri interventi sia presso il Parlamento che presso il ministero sono mesi che tutti i cittadini della provincia, aspettano risultati concreti per i presidi sanitari dell’oristanese”. concludono i deputati Scanu e Cadeddu.