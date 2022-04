SARDEGNA 10 APRILE 2022

Covid, l'ultimo bollettino in Sardegna segnala 1207 nuovi contagi. Aumentano i ricoveri

Sono1207 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 aprile in Sardegna, secondo i dati dirmati nell'ultimo bollettino covid-19.

Dei casi confermati di positività al COVID, 1050 sono stati diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8316 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 (-1).

I pazienti ricoverati in area medica sono 332 (+8).

30165 sono i casi di isolamento domiciliare (+144).

Si registrano 4 decessi: uno uomo di 81 anni, uno di 85 e una donna di 82, residenti nella provincia di Sassari, e un uomo di 79 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.