No al littering: “Rispettiamo l'ambiente”.Canopoleno Green & Legambiente Sassari,accoppiata vincente

Legambiente e Ecovolontari Sassari: “Decisamente una grande emozione il poterci rapportare con una giovane allegra e consapevole platea. Momenti importanti, di crescita e scambio, che siamo stati onorati di vivere al fianco di una realtà sensibile e presente come il Canopoleno di Sassari. Ancora più importante perché ad essere condivisi sono stati obbiettivi dettati dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il nostro tour delle cicche ha trasformato in fattiva realtà quanto prima spiegato e certamente auspicato: tanti i rifiuti sono stati recuperati, una marea le cicche raccolte. Il tutto grazie ad una colorata e pacifica invasione urbana che ha animato e ripulito il parco antistante il Canopoleno. Un’azione sincera, piena, di impatto. Grazie al nostro futuro, abbiamo compiuto piccoli grandi gesti utili a preservare il loro futuro”.





. No al littering. Si al rispetto per l’ambiente. Messaggio forte e chiaro recapitato a domicilio da decine e decine di giovanissimi studenti formato testimonial impegnati in una due giorni di attività promossa da Legambiente Sassari ed Ecovolontari: il futuro a difesa del futuro, a protezione e salvaguardia dell’esistente.È accaduto a Sassari, protagonisti circa 300 fra insegnanti, bambine e bambini della scuola primaria e della scuola media del Canopoleno di via Luna e Sole, con l’accoppiata Canopoleno Green & Legambiente a rivelarsi binomio vincente, funzionale appunto alla trasmissione del messaggio.Due giornate di parole e operatività sul campo, di testimonianze e condivisione, di sorrisi e consapevolezza. Giornate trascorse insieme e passate a condividere (appunto) un vero e proprio percorso di sostenibilità. Occhi e mani dei baby ecovolontari hanno osservato e operato, di conseguenza, per ripulire porzioni d’ambiente che caratterizza la quotidianità della scuola. Spazi verdi e fruibili cui troppo spesso si manca di rispetto.