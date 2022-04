AOU Sassari: aperte le prenotazioni visite per la giornata della salute della donna

E' entrata nel vivo ieri la settimana dedicata alle prenotazioni delle visite che si svolgeranno durante l'Open Week per la salute della donna, in programma dalSi potrà prenotare tutti i giorni, sino a venerdì 15 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, per la Smac dalle ore 11 alle ore 13, per il Centro di ipertensione dalle 7,45 alle ore 9 e per la Reumatologia da mercoledì sino a venerdì dalle 9 alle 13.Dalla Smac fanno sapere che saranno accettate le sole mail di prenotazione e le sole telefonate arrivate a partire da lunedì dalle ore 11 alle ore 13, sino a esaurimento dei 60 posti disponibili.Tutti i numeri di telefono e le mail per le prenotazioni sono disponibili sul sito web dell'Aou di Sassari ( http://www.aousassari.it/index.php?xsl=7&s=76293&v=2&c=2847 ).