Sassari: ventinovenne arrestato con oltre un Kg di cocaina e 159mila euro

Sassari. Nella giornata del 08.04.2022 la Questura di Sassari ha proceduto all’arresto di un ventinovenne per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna provvedevano al fermo ed al controllo di un veicolo. Durante le operazioni, al suo interno, venivano trovati due bilancini di precisione e una busta per la spesa bucata in più parti, verosimilmente utilizzata per ricavare i “ritagli” necessari per il confezionamento di stupefacenti: ritagli che venivano rinvenuti all’interno del veicolo.

A questo punto la perquisizione veniva estesa alla persona e, a seguito di questa, all’interno della tasca destra della tuta indossata dall'uomo, veniva rinvenuta la somma di € 1.850,00 suddivisa in banconote di diverso taglio.

L’uomo consegnava spontaneamente un involucro contenente una sostanza di colore bianco, dal peso lordo di gr. 133.75, che successivamente analizzata presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Sassari, è risultato essere “cocaina”.

La successiva perquisizione svoltasi al domicilio dell'uomo, permetteva di rinvenire, all’interno della sella di uno scooter, un quantitativo di sostanza di colore bianco avvolta in sottovuoto da cellophane, dal peso complessivo lordo di 1.115,37 grammi. Anche questa sostanza, successivamente analizzata presso il Gabinetto Provinciale della polizia Scientifica risultava essere cocaina.

All’interno dell’abitazione, nella camera da letto in uso all’indagato, veniva poi trovata la somma complessiva di € 159.440,00 (verosimile provento dell’attività illecita).

All'esito delle operazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo veniva tratto in arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Sassari (Bancali), in attesa dell’interrogatorio di garanzia.