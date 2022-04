Addis "Il Covid non è finito, la situazione è ancora seria"

Dopo i saluto del presidente Addis, si è entrati nel vivo del percorso formativo, moderato dal prof Leonardo Andrea Delogu, che ha permesso alla platea di interagire con i relatori. Ad aprire i lavori la dottoressa Isabel Vargiu che ha parlato di "ischemia intestinale", sono seguiti gli interventi di dott.Giuseppe Cara sui "casi rari di colecisti", quindi è stata la volta della dottoressa Claudia Pistidda che ha parlato dell"'ernia di Quain", mentre il dottor Giuseppe Cherchi ha illustrato un caso raro di "gangrena di Fournier". L'ECM, che si è svolto questa mattina nella sala conferenze dell'hotel Grazia Deledda, era valido per 4 crediti formativi.

























Il presidente dellOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, Nicola Addis, in apertura del corso di aggiornamento, “ Casi clinici in chirurgia” , ha posto l'accento sull'aumento di contagi nell'isola. "Vogliono farci credere che il Covid sia finito, ma la situazione è seria. E l'Ordine no nasconde le difficoltà nel dover stare al passo con i vari provvedimenti legislativi che impongono provvedimenti nei confronti dei colleghi non ancora vaccinati"