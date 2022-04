Abbanoa. Ploaghe, interventi di riparazione nei pozzi di Matteu Diez

Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.















Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Ploaghe per riparare un guasto nei pozzi Matteu Diez. I tecnici elettromeccanici hanno dovuto far fronte al fuori servizio nell’impianto elettrico del sistema di pompaggio e sono in corso i lavori di riparazione. Nella giornata di oggi si verificheranno interruzioni del servizio e cali di pressione in tutta la rete cittadina.