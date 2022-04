Anziano esce per una passeggiata ma si smarrisce: ritrovato nella notte dai Carabinieri

Era uscito per una passeggiata, ma aveva perso l’orientamento. Una storia a lieto fine quella di un 87enne uscito dall’abitazione estiva con la propria auto per una passeggiata a mare, ritrovato successivamente dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Santa Teresa di Gallura. L'inizio nel tardo pomeriggio di lunedì quando i familiari hanno avvisato i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania sulla linea di emergenza 112, non avendo visto tornare a casa l’anziano. Il tutto aveva creato preoccupazione nella famiglia e panico nei conoscenti. Subito il Comandante della Stazione Carabinieri di Santa Teresa si è recato nella località Rena Majore, luogo di vacanza della famiglia, per assumere le prime informazioni: l’anziano signore era uscito con la propria autovettura per una passeggiata in riva al mare. Ma le immediate ricerche hanno portato a comprendere che l’anziano, disorientato, aveva sbagliato strada e si era recato nella direzione opposta. Infatti, da una prima perlustrazione dell’agro e dalle tracce dell’autovettura, si intuiva come l’anziano si fosse perso nel dedalo di mulattiere e strade sterrate delle campagne; la perlustrazione è continuata. Con il calare del buio si è ricorsi all’ausilio di sirene e lampeggianti dell’autovettura di servizio, utili come riferimento acustico e visivo, permettendo così all’uomo di avere un orientamento per raggiungere la pattuglia: lo stesso era rimasto nella propria autovettura, incastrata in un solco ricavato dall’acqua piovana in una strada sterrata.L’uomo, disorientato e impaurito per quanto successo ma fortunatamente in buona salute, veniva affidato al figlio che ha ringraziato calorosamente il Comandante di Stazione e i Carabinieri intervenuti in soccorso dell’anziano padre.