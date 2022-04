UNISS, Abilitazione all’insegnamento: aperte fino al 20 aprile le iscrizioni al percorso PF24

UNIVERSITÀ DI SASSARI



Coloro che devono sostenere tutti i 4 esami del Percorso Formativo 24 CFU dovranno procedere da subito con l'immatricolazione standard. Chi invece ha già acquisito i crediti necessari in carriere precedenti o nei passati cicli di PF24 potrà richiederne il riconoscimento seguendo le istruzioni pubblicate nella pagina informativa dedicata ( https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/pf24-percorso-formativo-24cfu ). Per ogni attività formativa specifica è prevista una prova finale con votazione in trentesimi.





i. Anche per l’anno accademico 2021/2022 l’Università di Sassari ha attivato il Percorso di Formazione per l’acquisizione di 24 CFU per l’abilitazione all’insegnamento.Le iscrizioni al percorso chiuderanno alle 12:00 di mercoledì 20 aprile. La compilazione deve essere effettuata esclusivamente online sul Self Studenti Uniss (https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do) Il conseguimento dei 24 crediti formativi costituisce un requisito fondamentale per chiunque voglia intraprendere la carriera dell’insegnamento. Con il D.Lgs. 59/2017 e il D.M. 616/2017 (Decreto 24 CFU) sono cambiate le regole per il reclutamento dei docenti. Emanato dal MIUR, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, il decreto disciplina in modo completo l'acquisizione obbligatoria dei crediti formativi nei settori antropologico, psicologico, pedagogico e nelle metodologie didattiche, che risultano indispensabili sia per inserirsi nelle graduatorie provinciali che per partecipare ai concorsi docenti.