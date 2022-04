Abinsula. L'importante fondo Metrika Tech supportato da ABC Capital acquista Abissi

Abinsula (www.abinsula.com) ancora una volta ha centrato il bersaglio: il fondo italiano di private equity Metrika Tech - supportato nell’operazione da ABC Capital Partners - ha rilevato il pacchetto di maggioranza (70%) di Abissi, società fondata da Luca Savoldi, Lucio Floris ed Abinsula operante nel settore della Cyber Security cosiddetta di Red Team (simulazione di attacchi informatici). In fase di vendita, Abinsula è stata assistita da Apply Consulting e dall’avvocato Massimo Simbula.Abissi nasce nel 2014 nell’orbita della galassia Abinsula, player italiano al top nel campo delle soluzioni Embedded, IoT, Automotive, Web e Mobile facente parte del network internazionale ELITE di Borsa Italiana. Fa base a Cagliari Abissi, ma supera ben presto i confini dell’Isola. La scommessa diventa concreta realtà. L’investimento ripaga. E la startup cresce. Conquista spazi e credibilità, offre servizi all’avanguardia nel campo della Cyber Security, Application Security, Cyber Surveillance, IoT/Automotive Cyber Security, Cyber Threat Intelligence e Digital Forensics. La mission? Assistere i clienti in situazioni estreme quali spionaggio industriale, crimine organizzato, terrorismo, hacktivism, hacking operanti nel deep e dark web. Abissi attualmente collabora attivamente con importanti atenei italiani quali La Sapienza di Roma, Tor Vergata, le Università dell’Aquila e di Cagliari. Fra i committenti anche colossi Energy, Oil&Gas, Industrial, Automotive, Transport, Avionics e PA.Una piccola gemma tutta visione, innovazione e tecnologia che all’interno del gruppo Abinsula comincia a brillare di luce propria e ad attirare l’attenzione dei “big” di settore. Big come il fondo Metrika Tech - partecipato dai principali esponenti dell’alta finanza e dell’information technology italiana - affiancato dalla società di advisory ABC Capital Partners. Abissi spicca quindi il volo, promessa rivelata su cui Abinsula ha scommesso senza mai smettere di crederci: Andrea Sanna, amministratore di Abinsula, farà parte del Cda, insieme a Francesco Baroncelli - ABC (Consigliere), Luca Savoldi, (Amministratore Delegato) e Dario Albarello - ABC (Presidente), in rappresentanza del 10% di Abinsula a voler ribadire il concetto sopra espresso e confermare la fiducia nel progetto.ABC Capital Partners SrlABC Capital Partners è un’advisory company che coniuga competenze finanziarie ed industriali soprattutto per il mercato dei “Digital Enabler”. I principali servizi offerti sono: l’analisi dei settori d’interesse, l’individuazione delle società target d’investimento, il monitoraggio e la creazione di valore sul portafoglio aziende e il supporto nelle strategie di valorizzazione. ABC Capital Partners è l’advisory company esclusiva del Fondo Metrika Tech.Metrika TechIl fondo Metrika Tech, al suo secondo investimento, è specializzato nell’investimento in quote di maggioranza di piccole e medie aziende italiane di eccellenza nel campo della tecnologia, con fatturato indicativamente compreso tra 5 e 50 milioni di euro. Sinora ha raccolto circa 40 milioni di Euro (l’hard cap è a 50 milioni), dopo un primo closing a 21 milioni alla fine di marzo del 2021, quando aveva contestualmente rilevato anche il 60% di Qinet, società con sede a Torino e specializzata anch’essa in cybersecurity, per la quale Abc Capital ha impostato una strategia di sviluppo identica a quella prevista per Abissi.