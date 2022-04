Sassari, ultimi 6 posti per un corso di formazione di Tecnico per lo sviluppo di applicazioni IoT

Sardegna Sapere, Isforcoop e IAL Sardegna informano che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni al percorso formativo di “Tecnico per lo sviluppo di applicazioni Internet Of Things (IoT)”finanziato con all’Avviso pubblico per disoccupati – L.R. 22/2020. Il corso è sviluppato in partnership con Abinsula l’azienda internazionale di internet Application con sede a Sassari. Il corso è destinato a giovani con le seguenti caratteristiche - aver compiuto il 18° anno di età; - essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna; - essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione; - non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso, destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze; - essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore Sono disponibili 6 posti. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 03/05/2022. Sono disponibili il regolamento per la selezione, il modulo per la domanda di iscrizione e la scheda del percorso. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito sardegnasapere.it o contattare il numero 070/8006302 (int. 3) inviare una email all’indirizzo gestione.sardegnasapere@gmail.com.