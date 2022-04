Sassari scuote la Serie D: il Sassari calcio Latte Dolce batte la capolista,la Torres la Vis Artena

Sassari. Giovedì da leoni per le squadre sassaresi che militano nel campionato di calcio di Serie D Girone G. Il Sassari calcio Latte Dolce batte in casa il Giugliano, capolista, per 2-1 e raggiunge così il Carbonia a 22 punti, per i minerari pareggio in casa con l'Arzachena, in fondo alla classifica. Dopo la rete dell'1 a 0 di Cannas, decisiva la rete di Saba a 5 minuti dalla fine che regala la vittoria ai sassaresi dopo il temporaneo pareggio del Giugliano con Gladestony.



Del clamoroso risultato si avvantaggia appieno la Torres che con una convincente prestazione torna vincitrice dal campo del Vis Artena. Risultato all'inglese per i sassaresi con gol di Masala nel primo tempo e raddoppio di Diakite nella ripresa e ora sono vietate le distrazioni.







Serie D, Girone G - classifica: Giugliano 63, Torres 57, Nuova Florida 54, Arzachena 51, Afragolese 47, Ostia e Aprilia 45, Cynthia 44, Muravera 39, Vis Artena 38, Gladiator 37, Monterotondo 34, Atletico Uri 30, Cassino 26, Formia e Lanusei 23, Carbonia e Sassari calcio Latte Dolce 22