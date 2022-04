Auto centra un palo della luce alle porte di Sassari: ragazza finisce al pronto soccorso

Sassari. Sarebbe potuta andare molto peggio, viste le condizioni della macchina. Questa notte, di fronte al centro commerciale Tanit, per ragioni ancora da capire, il conducente di una Ford Fiesta ha perso il controllo del mezzo e ha centrato in pieno un palo della luce ubicato sullo spartitraffico.

Sul luogo è accorso il 118 che ha condotto al pronto soccorso una ragazza che però è apparsa in non gravi condizioni. Presenti anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spostare il mezzo e la Polizia per i rilievi del caso.