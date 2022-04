Successo per il liceo scientifico Fermi di Alghero:finalista nazionale alle olimpiadi di matematica

Alghero. Ai nostri studenti piace competere, mettersi alla prova. A seconda delle loro competenze e passioni li vediamo, in modo individuale o a squadre, partecipare a varie competizioni come i giochi della chimica, olimpiadi di filosofia , scienze , matematica e tanti altri, ottenendo ogni anno riconoscimenti prestigiosi.

Per non smentirci, alle olimpiadi di matematica, la nostra allieva, Francesca Cocco, della classe 5ªA del liceo scientifico, rappresenterà la Sardegna a Cesenatico dal 5 al'8 maggio, in occasione della finale nazionale individuale delle Olimpiadi di Matematica 2022.

Francesca, si è qualificata precedentemente nei primi posti nella selezione di istituto con i “ Giochi di Archimede” e terza nella selezione, a livello distrettuale “Sassari-Oristano”, svoltasi nello scorso mese di febbraio, farà parte del gruppo di 300 studenti , provenienti da tutta Italia, che affronteranno la risoluzione di sei difficili problemi dimostrativi matematici nella gara del 5 maggio a Cesenatico.

Si tratta di una competizione di tre giorni che comprende anche le finali nazionali a squadre: al di là della competizione e dei risultati ottenuti, per i partecipanti è un’occasione unica per incontrare altri studenti provenienti da tutta Italia che condividono la passione per la logica e la matematica.

Facciamo un in bocca al lupo a Francesca e alla docente Antonella Caneo , che ha curato la sua preparazione e speriamo che riesca ad essere fra i migliori sei studenti che andranno a formare la squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali della Matematica (IMO), organizzate ogni anno in una nazione diversa, a partire dal 1959, e vedono la partecipazione di più di 100 nazioni.

Le Olimpiadi della Matematica sono gare volte alla soluzione di problemi matematici dedicate ai ragazzi delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado). I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.

In Italia, le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione. Le Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più antica e seguita gara di matematica a livello nazionale. Ad oggi, circa 1800 scuole italiane aderiscono al Progetto Olimpiadi della Matematica, per un totale di circa 200 000 studenti partecipanti alla prima fase della gara.