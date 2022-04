Sassari: l'inflazione tendenziale annua è arrivata al 7%

L'indice generale dei prezzi al consumo vede un aumento mese-su-mese dello 0,9%, in rallentamento rispetto a febbraio; tuttavia, la variazione tendenziale (rispetto a 12 mesi prima) raggiunge il 7%, contro il 6,3% registrato a febbraio. È ancora notevole l’aumento dei prezzi per i beni e servizi energetici (+42,7% rispetto a un anno fa) che spinge l'aumento della divisione delle spese per l'abitazione a +27.4%, e per i trasporti a +12.6% rispetto a un anno fa. Anche l'indice per i prezzi dei beni alimentari è aumentato in modo rilevante: +7.5% rispetto a dodici mesi prima.





Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il rapporto sulla rilevazione dei prezzi a livello comunale, di marzo. L'indagine è svolta dall'Ufficio Statistica per conto dell'Istat.