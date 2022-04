SARDEGNA 16 APRILE 2022

Covid, sono 1643 i nuovi contagi in Sardegna, cala il numero dei ricoverati

In Sardegna i dati dei contagi continuano a restare sopra i mille. Oggi, il bollettino regionale, registra 1643 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1358 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9443 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (-2).

I pazienti ricoverati in area medica sono 331 (-5)

29762 sono i casi di isolamento domiciliare (-96).

Si registra il decesso di un uomo di 68 anni residente nel Sud Sardegna.