Cus, calcio: i rossoblù battono 2-1 il Cus Cagliari, nel basket perdono 73-81 contro il Cus Insubria

Sassari. Non riesce la rimonta al CUS Sassari ai CNU di calcio a 11. I rossoblù, dopo la sconfitta per 3-0 dell'andata, battono 2-1 il CUS Cagliari, non riuscendo a strappare il pass per le finali nazionali di Cassino.

Partono forte i ragazzi di mister Cossu e dopo 7' sugli sviluppi di calcio d'angolo De Luca di testa firma il vantaggio: 1-0. Due minuti più tardi, l'estremo difensore del CUS Cagliari Gianluca Marongiu travolge Lumbardu: il fallo è da ultimo uomo, ma l'arbitro estrae il semplice cartellino giallo. Sugli sviluppi di quello stesso calcio di punizione, Lumbardu colpisce la traversa e si resta così sull'1-0. I sassaresi mantengono il pallino del match



CNU basket:



Al termine di un match combattuto e deciso solo nei secondi finali, il CUS Sassari perde 73-81 contro il CUS Insubria, che in virtù del successo dell'andata per 68-55 passa il turno e accede alla fase nazionale che si terrà a Cassino il prossimo mese di maggio.



Partono bene i ragazzi di coach Gianni Sanna e dopo l'iniziale vantaggio dei lombardi, chiudono il primo quarto sul 28-19 grazie a uno scatenato Luca Sanna autore di un perfetto 4/4 da 3. Demuru firma il 30-19 (85-84 nel computo totale), ma il CUS Insubria reagisce con i canestri di Paolo Bellotti chiudendo il primo tempo sul 44-39 (99-107 nel computo totale).



Nella ripresa partono meglio gli ospiti, che prima pareggiano a quota 44, poi si riportano in vantaggio dopo 20' sul 48-50. Il CUS Sassari ottiene il +6, ma il CUS Insubria rimane a contatto con le triple di Besio e il terzo periodo termina 60-59.

Nel quarto e decisivo periodo Luca Chessa prova a regalare il successo al CUS Sassari, ma gli ospiti non mollano la presa e allungano fino al 73-81 finale (149-128 aggregato).