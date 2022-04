Il 26 Agosto all'Anfiteatro “Maria Pia” di Alghero, i Subsonica in concerto

Alghero. Saranno i SUBSONICA, la storica band torinese a caratterizzare l’AnnoZero Fest, il primo evento dedicato alla musica organizzato dalla Roble Factory, in collaborazione con la Fondazione Alghero.

Una festa per celebrare il ritorno alla musica live, a quella condivisa e ballata, in una calda sera di fine estate di fronte al mare di Alghero.



Il 26 agosto, l’Anfiteatro “Maria Pia“ ospiterà la tappa sarda del tour dei Subsonica che quest’anno celebrano il venticinquesimo anno dall’uscita del loro “Microchip Emozionale”, uno dei lavori più rappresentativi della band, tour che ha già visto andare sold-out tutti gli appuntamenti al chiuso già celebrati questa primavera. Il celebre gruppo rock elettronico italiano si presenta al pubblico sardo con lo spettacolo “Atmosferico 2022” per il ventennale di “Amorematico”, l’album che li ha consacrati nell’Olimpo delle band italiane, terza release della band pubblicata l’11 gennaio 2002. Scaletta emozionante su beat potenti e travolgenti, restare semplici spettatori sarà impossibile a chiunque.



IL FESTIVAL DI MUSICA DELLA ROBLE FACTORY - AnnoZero Fest è il festival di musica organizzato dalla Roble Factory, la Fabbrica di idee che ambisce a diventare un nuovo punto di riferimento dell’industria culturale e creativa della Sardegna. L’evento, inserito nel cartellone dell’estate algherese, sarà arricchito dall’esibizione di altri artisti – nelle prossime settimane verranno svelati gli altri ospiti - che completeranno la line up della festa per una serata all’insegna dell’elettronica di qualità da dancefloor.



Prevendite aperte da mercoledì 20 aprile alle 12.00 sui circuiti Mailticket e Ticketone. Biglietti disponibili al costo di € 34,50 anche nella sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e in tutti i punti Box Office della Sardegna.