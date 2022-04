Bandi nazionali e regionali, incontro a Stintino con gli operatori di diversi settori

L'incontro è organizzato in collaborazione con la Confesercenti di Sassari e Gallura. Per l'ingresso è necessario il green pass.















Un incontro dedicato agli operatori dei settori Turismo, Commercio, Artigianato e Servizi per approfondire e discutere delle opportunità in arrivo con i nuovi bandi nazionali e regionali di prossima pubblicazione. A ospitare l'appuntamento, in programma domani, 20 aprile alle ore 18, sarà la sala consiliare del Comune di Stintino."Vogliamo invitare tutti gli operatori dei settori interessati - afferma il vicesindaco Angelo Schiaffino - perché dai nuovi bandi regionali e dal Pnrr sarà possibile trarre sicure opportunità, anche per il centro commerciale naturale operativo a Stintino già da diversi anni".