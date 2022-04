Sassari. Associazione Mondo X - Sardegna, corso di formazione HIV/AIDS con Don Luigi Verdi

Sassari. Sabato 23 aprile, alle 16, nella sala Candelieri dell’Hotel Grazia Deledda, si terrà l’ottavo modulo del corso di formazione promosso dall’Associazione Mondo X –Sardegna sul tema dell’informazione per la prevenzione dell’infezione da HIV/AIDS.

L’Associazione Mondo X – Sardegna ha fondato, nel 1998, l’unica – ancora oggi –casa alloggio per malati di Aids in Sardegna. La Casa è a Sassari nel cuore del centro storico della città, in piazza Sant’Antonio Abate nell’ex-convento dei frati francescani minori.

Dal 15 gennaio ha avuto inizio, organizzato e curato dall’Associazione, il corso di formazione sull’infezione, sullo stigma che pervade coloro che ne sono colpiti, sull’aspetto relazionale, quello psicologico nonché sull’ambito normativo e legale e sull’organizzazione delle strutture che curano ed assistono le persone in HIV e Aids.

Nel percorso formativo si sono succeduti relatori di prestigio e di alta professionalità e sabato 23 aprile, nel corso dell’ottavo modulo, sarà don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, in Toscana, a sviluppare il delicato tema del rapporto Vita-Morte nel malato di Aids.

La presenza di don Luigi Verdi è senza dubbio significativa nell’ambito del progetto formativo voluto da Mondo X – Sardegna, stante la comune spinta dell’assistenza e cura all’altro, l’impegno condiviso di creare un luogo che doni semplicità e calore a chi vuole sentirsi finalmente a casa anche se nell’ultimo tratto del percorso esistenziale.

Oggi la Fraternità di Romena fondata da don Luigi 30 anni fa è animata da circa sessanta collaboratori che operano per la casa editrice, la libreria, l’organizzazione di corsi e convegni; fanno parte della comunità una sala convegni un auditorium da 300 posti e una casa di accoglienza.